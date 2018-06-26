РИАМО - 26 июн. Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому корпус 30, расположенному вблизи деревни Павлино в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Площадь 22-этажного жилого дома составляет 56623 квадратных метра. К заселению готовы 861 квартира, из которых: 672 однокомнатных, 126 двухкомнатных, 63 трехкомнатных», – говорится в сообщении.

На первом этаже размещены нежилые помещения общественного назначения, входные группы жилой части. На прилегающей территории обустроена детская игровая площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, а также выполнено озеленение.

Застройщиком является УК «ГК «МИЦ». Финансирование осуществлялось за счет средств инвестора. В проекте также учтены требования доступности для маломобильных групп населения.