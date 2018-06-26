РИАМО – 26 июн. Столичная полиция задержала сотрудника Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Михаила Исаханова, сбившего на тротуаре двух женщин, одна из которых была беременна, сообщает ТАСС.

Смертельная авария произошла 18 июня в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка. Михаил Исаханов, работавший в университете «Синергия», не справился с управлением и вылетел на тротуар. В результате ДТП погибла девушка, находившаяся на девятом месяце беременности. 44-летняя женщина находится в больнице. Исаханов, по данным СМИ, после происшествия был уволен из института.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», – сказал собеседник агентства.

По его словам, санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.