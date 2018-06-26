РИАМО - 26 июн. В июле коллективы и солисты Московской областной филармонии продолжат выступления в подмосковных городах, а также исполнят концертные программы в других регионах России, говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

«Государственный оркестр «Гусляры России» выступит 2 июля в 12:00 на территории Свято-Успенского мужского монастыря города Старица (Тверская область) и 14 июля в 14:00 на открытой площадке Музея деревянного зодчества города Суздаль (Владимирская область)», – говорится в сообщении.

Концерт в Старице будет посвящен дню памяти первого патриарха России Святителя Иова. С коллективом выступят солисты – заслуженный артист Московской области Иван Зубарев (тенор), лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлия Журавлева (народный вокал).

В Суздале программа оркестра украсит празднование Дня огородника. К составу солистов присоединится яркая молодая певица, стипендиат Международного благотворительного фонда Юрия Розума, лауреат всероссийских и международных конкурсов Елизавета Антонова (народный вокал). За дирижерским пультом будут заслуженные артисты России Юрий Пушкарев и Максим Евтушенко.

Красочную программу, посвященную Дню города Твери, 15 июля в 16:00 на Советской площади представит Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко».

Солисты Вера Каяцкая, Сергей Петрищев, Иван Голышев исполнят романсы и народные песни, в исполнении оркестра под управлением Дениса Забавского прозвучат самобытные произведения. Музыкальную программу дополнят хореографические номера: «Напарочка», «Танец с платками», «Подмосковная плясовая» и многие другие.

«Симфоджаз братьев Ивановых» услышат зрители фестиваля «Музыкальная экспедиция-2018» в Консисторском дворе Вологодского Кремля 25 июля в 19:00.

Блистательные солисты, музыканты-виртуозы, заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы (контрабас, фортепиано), звезда джаза, саксофонист Денис Швытов, дива программы «Романтика романса», певица и автор песен Полина Орбах исполнят хиты советских и зарубежных композиторов в джазовой обработке, а также произведения Андрея и Михаила Ивановых.

Концерты пройдут на открытых площадках и станут частью проекта «Летний концертный зал», который стартовал 31 мая.