РИАМО - 26 июн. В Москве изготовят 30 тысяч специальных марок, предназначенных для защиты от подделки заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах мэра столицы в сентябре, сообщил в ходе заседания секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов.

«Предлагается определить количество специальных марок, знаков для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах мэра Москвы в количестве 30 тысяч штук», - сказал Попов.

Он добавил, что специальные знаки должны быть изготовлены не позднее 25 августа.

Выборы столичного градоначальника пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.