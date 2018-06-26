РИАМО - 26 июн. Сотрудники Балашихинского роддома, который открылся в 2016 году, выложили в Instagram видеоролик с благодарностью губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за возможность работать в этом уникальном медучреждении и улучшить свои жилищные условия по программе соципотеки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Балашихи.

Видео опубликовано в аккаунте Балашихинского родильного дома и доступно по ссылке: https://www.instagram.com/p/BkdZgGNhfGb. В ролике сотрудники роддома рассказывают о его истории и современном оснащении, а пациентки делятся впечатлениями о комфортных условиях, созданных в медучреждении.

«Благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Социальная ипотека» руководству Балашихинского родильного дома удалось привлечь на работу специалистов из разных регионов России. Спасибо, Андрей Юрьевич», – отмечается в описании к ролику.

Пост уже набрал более 600 просмотров. В комментариях к видео молодые мамы благодарят персонал медучреждения, отмечают высокое качество обслуживания и профессионализм врачей.

«Это чудесный роддом, за свою беременность полежала на каждом этаже, всегда все внимательно относились, особенно спасибо врачам из реанимации за такое внимание к моему сыну», – написала пользовательница 777kristos.

Девушка с ником remambahara назвала роддом санаторием с прекрасным видом на озеро и профессиональными врачами. По ее словам, после пребывания в медучреждении остались самые теплые воспоминания.

«Мы решили показать наш родильный дом всем жителям, всем, кто еще не знает о нем. Рассказать, как при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева удалось создать такое замечательное медучреждение с профессиональными врачами и самым современным оборудованием», – сказал главный врач Балашихинского родильного дома Андрей Пастарнак.

Он добавил, что для создания ролика был специально приглашен профессиональный видеооператор.

Балашихинский родильный дом в микрорайоне Саввино был открыт в сентябре 2016 года по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». Роддом рассчитан на 140 коек для рожениц, в отдельном крыле размещена женская консультация на 200 посещений в смену.

В день открытия роддом посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. В своем приветственном слове Скворцова отметила, что Балашихинский роддом – медучреждение, предназначенное для ведения самых сложных беременностей и родов. За время существования медучреждения врачи успели принять около 5 тысяч родов, выполнить около 5 тысяч операций разного уровня сложности.

Ранее коллектив и воспитанники спортивной школы по футболу «Метеор» из Балашихи выложили в соцсети ролик, в котором благодарят губернатора Андрея Воробьева за поддержку в реконструкции стадиона «Метеор» и строительстве двух крытых футбольных манежей.