РИАМО - 26 июн. Инфраструктуру, которую создали для проведения чемпионата мира по футболу-2018, будут активно использовать после проведения мундиаля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На официальном сайте Кремля опубликовано поручение президента России Владимира Путина к правительству РФ и региональным властям, в котором говорится о необходимости обеспечить эффективное использование инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года после окончания мундиаля. Московская область стала одним из регионов-лидеров по количеству тренировочных баз, на которых разместились девять команд-участницы мундиаля.

«После ЧМ-2018 тренировочные базы останутся как наследие чемпионата мира по футболу. На них будут проводиться спортивные мероприятия – как любительские, так и профессиональные, в том числе и международные турниры. Также на этих объектах будут открыты отделения по 13 видам спорта, где будут заниматься более 5 тысяч спортсменов, в том числе и футболисты», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что обеспечение региональной программы на строительство и реконструкцию тренировочных площадок составило около 1,5 миллиардов рублей. Софинансирование из федерального бюджета – 741,3 миллиона рублей, финансирование из бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований – 856 миллионов рублей.

«Наша задача – оправдать эти серьезные вложения. Решения по выполнению поручения президента уже разработаны, все объекты будут востребованы и загружены. Тренировочные базы в дальнейшем будут использованы в программе «отложенного туризма». Многие любители футбола со всего мира захотят посетить номера, где жили Роналду и Месси. Некоторые из них будут переоборудованы под нужды спортивных школы, для развития массового спорта и спортивного досуга жителей Московской области. Регион готов к выполнению поручения президента на 100%», – добавил Терюшков.