РИАМО - 26 июн. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов на должность мэра Москвы Михаила Дегтярева и Александра Закондырина, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Кандидат на должность мэра Москвы Дегтярев Михаил Владимирович назначил уполномоченным по финансовым вопросам Георгия Лебедева. Предлагается зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность мэра Москвы Михаила Дегтярева Георгия Лебедева», - сказал на заседании заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он добавил, что кандидат на должность мэра Москвы Александр Закондырин также назначил уполномоченным по финансовым вопросам.

«Предлагается зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность мэра Москвы Александра Евгеньевича Закондырина Юреневу Ольгу Александровну», - сказал Ермолов.

Также Мосгоризбирком принял решение о регистрации пяти доверенных лиц кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова.

Ранее в Московскую городскую избирательную комиссию для участия в выборах мэра Москвы подал документы председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал документы на выдвижение кандидатом в мэры от ЛДПР.

Выборы столичного градоначальника пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.