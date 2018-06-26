РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске 27 июня проведут дискотеку под открытым небом на первом арт-фестивале «Культуроград», сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

«В поселке Дубровицы Подольска у одноименного культурно-просветительского центра 27 июня пройдет первый арт-фестиваль «Культуроград» с участием любительских и профессиональных музыкальных коллективов. Он начнется в 14:00 с поэтического часа, после чего состоится музыкальный концерт. Завершится мероприятие дискотекой под открытым небом от коучинг-студии диджеинга «Разбег»», – сказал организатор.

В концерте мероприятия выступят музыкальные коллективы, в числе которых и группа «СпектриZ» из Рязани, а также солисты. Продлится фестиваль до 21:00. Вход свободный.

«Мероприятие планируется проводить два раза в год с целью обмена опытом среди музыкальных коллективов», – пояснил организатор.