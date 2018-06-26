РИАМО - 26 июн. Летчик-космонавт Сергей Ревин подал в Мосгоризбирком документы об отзыве своей кандидатуры с выборов на пост мэра Москвы от партии «Зеленые», сообщила в ходе заседания во вторник член Московской городской избирательной комиссии Рима Кузнецова.

«В Московскую городскую избирательную комиссию поступило заявление от кандидата на должность мэра Москвы Ревина Сергея Николаевича и решение конференции регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» в городе Москве об отзыве кандидата на должность мэра Москвы», - сказала Кузнецова.

Выборы столичного градоначальника пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.