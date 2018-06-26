РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Жители Дзержинского 6 июля презентуют свои проекты на премию «Наше Подмосковье» в культурно-эстетическом центре, сообщается в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» администрации муниципалитета.

«Шестого июля 2018 года в помещении культурно-эстетического центра по адресу: улица Спортивная, дом №12 состоится презентация проектов конкурса «Наше Подмосковье-2018». Время защиты проектов – с 10:00 по 13:00. Время выступления – до трех минут», – отмечается в сообщении.

Во время защиты необходимо кратко описать суть проекта, рассказать о целевой аудитории, содержании и достижениях проекта, подтвердить результаты наглядными материалами в форме презентации. Презентация составляется по желанию соискателя и предоставляется членам рабочей группы в день защиты проекта на USB-накопителе.

Соискателю необходимо иметь при себе паспорт (справку о временной регистрации на территории городского округа Дзержинский). Заявление от членов инициативной группы (при количестве участников более одного человека). Если соискателю премии не удастся защитить проект в указанные даты в муниципалитете, то он сможет это сделать в доме правительства Московской области. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться для получения пропуска.