РИАМО - 26 июн. В столичном районе Строгино спасатели оперативно вытащили из воды тонувшую женщину, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Женщина 36-ти лет потеряла силы во время купания. Дежурная смена заметила, как она стала уходить под воду, быстро на катере подошли к ней, подняли ее и доставили на станцию. Пострадавшая сильно наглоталась воды и очень испугалась», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники спасательной службы вызвали бригаду скорой помощи.