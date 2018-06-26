РИАМО – 26 июн. Лидер советской и российской группы «До мажор», рок-гитарист Андрей Сучилин, которого в мае сняли с авиарейса из-за «невыносимого запаха», вызванного болезнью, скончался в Португалии от некроза, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее британское издание Mirror сообщило о том, что самолет, следовавший из Нидерландов в Испанию, был вынужден совершить экстренную посадку в Португалии. Причиной тому послужило «невыносимое зловоние», исходившее от одного из присутствующих на борту. Некоторым пассажирам стало плохо, и экипаж принял решение изолировать мужчину в туалете, однако это не помогло. После приземления в городе Фару его сняли с рейса.

«Ушел из жизни Андрей Сучилин, гитарист, ученик гитарной школы Фриппа, лидер одной из московских арт-роковых групп 80-х «До мажор», – написала в Facebook его подруга Лида Тихонович.

Как уточняется в материале, гитарист подхватил неприятное заболевание, его госпитализировали и ввели в медицинскую кому, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Андрей Сучилин считался одним из лучших рок-гитаристов страны. В 1981 году он создал группу «До мажор», являлся одним из создателей Московской рок-лаборатории. С ним сотрудничали многие виртуозные исполнители.