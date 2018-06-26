РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Жители городского округа Люберцы смогут бесплатно проверить свое здоровье в Единый день диспансеризации 30 июня, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«30 июня 2018 года в нашем городском округе (в Люберцах – ред.) пройдет очередной Единый день диспансеризации. В этот день вы сможете проверить свое здоровье во всех поликлинических отделениях ГБУЗ МО «ЛРБ №1» и ГБУЗ МО «ЛРБ №2» с 9:00 до 13:00. Диспансеризация жителей округа проводится бесплатно. Не упустите свой шанс, проверьте свое здоровье!» – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В текущем году на диспансеризацию направляются граждане, рожденные в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

«Более 23 тысяч жителей городского округа Люберцы в 2018 году уже прошли диспансеризацию», – заключил Ружицкий.