РИАМО (СТУПИНО) – 26 июн. Древние артефакты обнаружили во время археологических раскопок на территории городского округа Ступино, ученые сумели отыскать уже 15 захоронений кремированных останков людей, сообщил Ступинскому информагентству директор Коломенского археологического центра Александр Сыроватко.

По его словам, в нынешнем году работы проводятся сразу в двух местах – около деревень Соколова Пустынь и Кременье.

«Мы изучаем захороненные останки людей уже более 10 лет. Могильник в городском округе Ступино представляет большой интерес для археологов: кремированные человеческие останки оказались сопоставимы тому же временному промежутку, что и курганные захоронения. Ранее межкурганные исследования здесь не проводились», – сказал Сыроватко.

По сведениям агентства, древние захоронения в Кременье датируются XII-XIII веком нашей эры, в Соколовой Пустыни предполагаемая дата могильника – X-XI век.

«Среди найденных древних артефактов – осколки глиняной посуды, капли металла, бусины, височные кольца и даже металлический бубенчик. Эти находки позволяют археологам определить примерную дату захоронения. Более точные данные ученые получат после химического анализа кремаций, палеоландшафтных и палеоботанических исследований», – добавил Сыроватко.