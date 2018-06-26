РИАМО – 26 июн. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин пока не принял решение о том, будет ли он участвовать в дебатах, на прошлых выборах в дебатах он участие не принимал, сообщает во вторник РИА Новости.

«Пока мы не решили этот вопрос. Мы хотим все собрать и зарегистрировать, посмотреть на круг наших оппонентов – и мы решим», — сказал глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков, отвечая на вопрос про участие кандидата в дебатах.

На предыдущих выборах мэра Москвы Собянин принял решение не участвовать в предвыборных дебатах, чтобы предоставить возможность участия в дебатах другим кандидатам на пост столичного градоначальника.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

Процедуру выдвижения уже прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин.

Документы также подали гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, электромонтер Московского государственного технологического университета «Станкин» Александр Горлов, предприниматель и оппозиционный политик Дмитрий Гудков, рок-музыкант Сергей Троицкий и кандидат от Монархической партии Илья Баков.