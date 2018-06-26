РИАМО - 26 июн. Оздоровительный эффект зафиксировали у 99% детей, которые отдыхали в летних лагерях в Подмосковье в первую смену, всего оздоровительные организации посетили около 90 тысяч детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период первой смены под контролем ведомства работали 1147 учреждений отдыха и оздоровления детей (далее ЛОУ), в которых отдохнули 86477 детей, в том числе 60 загородных стационарных ЛОУ, четыре загородных ЛОУ санаторного типа, 16 детских санаториев, четыре палаточных лагеря и 1051 ЛОУ с дневным пребыванием.

«За период первой смены проведены проверки 395 ЛОУ. С проведением лабораторного и инструментального контроля проверены 354 ЛОУ (89,6%). В ряде проверок выявлены нарушения действующего законодательства. К виновным приняты меры в соответствии КоАП РФ. Выраженный оздоровительный эффект наблюдается у 91% детей, слабый – у 8 % детей и отсутствие оздоровительного эффекта у 1% детей. Групповая и вспышечная заболеваемость среди детей и персонала не регистрировалась», — говорится в сообщении.

Ранее намеченного срока закончилась смена в ДОЛ «Восход» на базе пансионата «Восход» ОАО «Ракетно-Космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» в Сергиево-Посадском районе. Причиной этого стали выход из строя силового кабеля и остановка насоса на собственном водоузле. После проведения необходимых ремонтных работ лагерь возобновил свою работу.

Как добавляется в сообщении, поставки продуктов в ЛОУ осуществляют 97 поставщиков, зарегистрированных в Московской области.

«В первую смену в отношении 74 поставщиков проведены контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых выявлялись нарушения действующего законодательства. По результатам проверок приняты меры административного воздействия в соответствии с требованиями КоАП РФ», — добавляется в сообщении.

Во вторую смену под контролем управления Роспотребнадзора по Подмосковью будут работать: 66 стационарных учреждения отдыха и оздоровления детей общего типа, четыре стационарных ЛОУ санаторного типа, семь палаточных лагерей, 16 детских санаториев и 44 ЛОУ с дневным пребыванием детей.