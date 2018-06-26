РИАМО - 26 июн. В составе жилого комплекса в поселении Московский в новой Москве будет построено шесть новых корпусов, в сумме в проектируемых корпусах появятся 2 806 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционных объектов капитального строительства: «Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 2,3,4 этапы» в поселении Московский.

«В новой Москве уже построены и продолжают строиться жилые кварталы комфорт-класса с уже заранее продуманной инфраструктурой. Кроме того, на территории Новомосковского округа ведется активное дорожное строительство, открываются новые станции метро вблизи строящихся жилых комплексов. Так, в составе строящегося жилого комплекса в поселении Московский появятся еще шесть новых корпусов. А уже в следующем (2019 году – ред.) году в шаговой доступности откроется станция метро «Филатов Луг»», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектом предусматривается строительство шести многоэтажных жилых домов (корпуса 5,6,7,8,9,10). В сумме в проектируемых корпусах появятся 2 806 квартиры. Это будут как малогабаритные, но вместительные студии, так и просторные двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры.

На первых этажах в трех корпусах расположатся помещения объединенной диспетчерской службы (ОДС). В одном из корпусов запроектирована встроенно-пристроенная дошкольная образовательная организация на 75 мест. В детском саду предусмотрена реализация основной и компенсирующей общеобразовательной программы в трех группах.

«На прилегающей территории запроектировано плоскостные автостоянки. В рамках четвертого этапа строительства будет возведен наземный семиуровневый паркинг. В ходе благоустройства во дворах оборудуют детские и спортивные площадки, места для отдыха. Также на территории появятся пешеходные зоны, велодорожки, площадки для выгула собак, будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны», – добавляется в сообщении.