РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии (ЗОС) административно-бытовому корпусу на улице Лобачева в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получил административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: улица Лобачева, дом 6. В трехэтажном здании разместились рабочие кабинеты: кабинет охраны труда, медпункт, кладовые, обеденные помещения, гардеробные и комнаты отдыха», – говорится в сообщении.

Общая площадь здания составляет 1 699 квадратных метров. Застройщиком объекта выступает ООО «Горизонт», который благоустроил и прилегающую территорию. Финансирование осуществляется за счет средств инвестора.