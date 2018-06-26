РИАМО - 26 июн. Прожиточный минимум на душу населения в Московской области вырос в первом квартале 2018 года на 243 рубля, до 11608 рублей, следует из постановления подмосковного правительства, которое имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за первый квартал 2018 года на душу населения - 11608 рублей, для трудоспособного населения - 12841 рубль, пенсионеров - 8701 рубль, детей - 11396 рублей», - говорится в документе.

В четвертом квартале 2017 года прожиточный минимум в Подмосковье был установлен на уровне: на душу населения — 11365 рублей, для трудоспособного населения — 12581 рубль, пенсионеров — 8535 рублей, детей — 11097 рублей.