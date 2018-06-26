РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольске на ремонт одного из подъездов на Госпитальной улице могут потратить около 600 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, МУП Подольска «Жилищный производственно-эксплуатационный трест №2» опубликовало заявку на ремонт подъезда в жилом многоквартирном доме №5 по улице Госпитальная. Подрядчик определится по итогам электронного аукциона 6 июля. Начальная (максимальная) цена контракта – 579 470, 09 рублей. Источник финансирования – средства МУП.

Подрядчик должен будет укрепить углы, покрасить стены и потолок, покрасить дверные блоки, демонтировать светильники, а также заменить плитку. Завершить работы следует в течение 60 календарных дней после подписания контракта.