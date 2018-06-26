РИАМО - 26 июн. Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин предложил протестировать налог для самозанятых в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан с 1 января 2019 года, сообщается на сайте Кремля.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Мишустин рассказал о создании специального механизма для работы самозанятых - удобного интерфейса между людьми и налоговой службой, который позволит самозанятым в один клик исполнить обязательства перед государством.

«В частности, создано (пока проект) специальное мобильное приложение, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи фактически без налоговой отчетности, без сдачи каких-то специальных справок и документов», - сказал Мишустин.

Он также предложил, чтобы соответствующие страховые платежи, которые платят индивидуальные предприниматели в конце года, были включены в сам налог.

«Антон Германович Силуанов (министр финансов РФ - ред.) дал соответствующее поручение, и проект закона соответствующим образом будет внесен в Государственную Думу. Хотел бы попросить Вашего поручения отработать данную технологию пилотно в четырех регионах (это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан)», - сказал Мишустин.

По его словам, отработать такую технологию можно с 1 января 2019 года в течение полугода и далее распространить по всей стране.

Президент поддержал данное предложение главы ФНС.

Ранее Минфин предложил ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые россияне с годовым доходом до 10 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах. Платить налоги самозанятые смогут через мобильное приложение.