РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска на детской площадке дети нашли гадюку под машиной, ребята пытались ее оттуда достать, в ситуацию вмешался взрослый местный житель, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Инцидент произошел 25 июня.

«В поселке Дубровицы во дворе дома №17 на детской площадке дети увидели змею, которая уползла от них под машину. Они начали доставать ее оттуда. Мужчина увидел толпу детей возле своей машины и решил узнать, что происходит. Он поймал змею, которая забилась под его автомобиль. Змея никого не успела укусить», – сказала свидетель.

По ее словам, мужчина отвез гадюку в лес и выпустил ее в районе Домодедова.