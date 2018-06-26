РИАМО - 26 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, благодаря которому теперь каждый участник программы реновации получит помощь при переезде в новую квартиру, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«В соответствии с постановлением правительства Москвы от 19 июня №577- ПП в 2018 году содействие в организации переселения всех категорий граждан при реализации программы реновации осуществляется по заявлениям, подаваемым в управу соответствующего района города Москвы, на территории ТиНАО – в префектуру данных АО», - заявил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, на данный момент участники программы реновации переселяются в девять ранее построенных домов, квартирография которых соответствует установленным критериям. Во всех домах выполнена отделка по стандартам «комфорт-класса».

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу входит 5171 дом.

Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.