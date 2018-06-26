РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. В подмосковном Королеве появится поликлиника смешанного типа, ее планируют построить на территории центрального филиала горбольницы на улице Циолковского, сообщил главный врач больницы Эдуард Шпилянский в ходе оперативного совещания.

Очередное оперативное совещание прошло в Королеве во вторник под председательством главы города Александра Ходырева. На нем участники обсудили ход строительства трех школ в горокруге, вопрос вывоза мусора и строительства новой поликлиники смешанного типа.

«Существующие поликлиники на улице Циолковского и детская на улице Карла Маркса не соответствуют современным требованиям оказания медицинской помощи. В поликлиниках недостаточная мощность, дефицит площадей, узкие коридоры и отсутствуют лифты. Новая поликлиника смешанного типа позволит решить многие проблемы», – сказал Шпилянский.

Корпус новой поликлиники будет иметь площадь 14 тысяч квадратных метров, за смену поликлинику одновременно смогут посещать 500 взрослых и 500 маленьких пациентов. В поликлинике планируется разместить два консультативно-диагностических центра, сделать вертолетную площадку и организовать подземный паркинг. В настоящий момент ведется работа над проектом.