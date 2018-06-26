РИАМО - 26 июн. Платежные терминалы появятся в более 700 почтовых отделениях в Подмосковье, с помощью них посетители могут оплатить банковской картой почтовые услуги, говорится в сообщении пресс-службы УФПС города Москвы – филиал ФГУП «Почта России».

«С помощью терминала посетители «Почты России» могут оплатить банковской картой почтовые услуги. Всего в Подмосковье платежными терминалами будут оборудовано более 700 отделений почтовой связи. География установки терминалов охватывает 83 региона присутствия «Почта Банка»», – говорится в сообщении.

Как отметила член правления, операционный директор «Почта Банка» Елена Мохначева, динамику роста популярности безналичных платежей у россиян отражают темпы развития эквайрингового проекта на «Почте России».

По ее словам, изначально банк ориентировался на установку 25 тысяч терминалов в отделениях почтовой связи, но благодаря высокому спросу на оплату почтовых услуг с помощью банковских карт мы вместе с акционером в лице «Почты России» пересмотрели эти планы в сторону увеличения. До конца года банк закупит и установит еще 30 тысяч устройств, к концу 2018 года их количество достигнет 50 тысяч штук по всей стране.

«Помимо оплаты услуг в отделениях почтовой связи, с помощью терминалов клиенты любого банка могут снимать наличные средства, а клиенты Почта Банка – еще и вносить деньги через кассовое решение «Почты России». Эта услуга особенно востребована в небольших населенных пунктах, где нет отделений банков или банкоматов. На долю малых городов и сельской местности сегодня приходится порядка 90% сети «Почта Банка»», – добавляется в материале.

Заместитель генерального директора «Почты России» по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов добавил, что с созданием «Почта Банка» у «Почты России» появилась возможность обеспечить прием платежных карт в абсолютном большинстве своих отделений, в том числе, находящихся в малых городах и сельской местности.

«Для многих населенных пунктов это станет первым элементом присутствия современной банковской инфраструктуры. Работа по развитию эквайринговой сети «Почта Банка» будет продолжена», – пояснил Салахутдинов.