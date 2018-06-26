РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июн. В доме культуры «Белая Дача» в Котельниках во вторник прошел выпускной вечер для одиннадцатиклассников школы №3, выпускников с окончанием школы поздравил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

В 2018 году образовательное учреждение окончили 22 человека, из них пять стали медалистами. Началось торжественное мероприятие с вальса выпускников.

«Рад разделить этот праздничный день вместе с вами. Сегодня (26 июня – ред.) выпускной также у моего старшего сына. Поэтому праздник лично для меня получился двойным. На каких бы мероприятиях я не присутствовал, всегда ребята выигрывали различные конкурсы и соревнования. Вы большие молодцы! Поздравляю выпускников с окончанием школы! После вуза ждем вас в нашем городском округе. Нам нужны молодые, креативные и грамотные специалисты», – сказал Булгаков.

Он поблагодарил педагогический коллектив школы за работу и профессионализм, знания и опыт. По окончании торжественной части ребята вручили учителям цветы.

Выпускники школы №3 будут поступать в медицинские вузы, Московский педагогический государственный университет, Российский государственный университет имени Косыгина и другие высшие учебные заведения страны.

Всего в этом году из стен школ городского округа выходят около 100 выпускников.

Ранее ученики 11 класса школы №2 отметили выпускной бал в Кремле. Для одиннадцатиклассников школы №1 выпускной также прошел 23 июня.