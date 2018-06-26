РИАМО - 26 июн. Высокая пожароопасность ожидается на территории Московской области с 26 по 29 июня, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионеиз-за высокого риска пожаров на 26 и 27 июня.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26-29 июня местами в Московской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса», – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что в данной ситуации запрещено разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Также нельзя бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок и сжигать в лесу мусор.