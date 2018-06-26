РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. Мозаичное панно в Королеве на центральной площади перед ЦДК имени Калинина отреставрируют и вернут на место, работы проводятся в рамках масштабной реконструкции площади, сообщил глава города Александр Ходырев в ходе оперативного совещания.

Очередное оперативное совещание прошло в Королеве во вторник под председательством главы города. На нем участники обсудили ход строительства трех школ в Королеве, вопрос вывоза мусора и строительства новой поликлиники смешанного типа.

«Мозаичное панно на площади никуда не делось. Оно снято для реставрации и ремонта, после чего его вернут на место», – сказал Ходырев.

На панно в хронологическом порядке слева направо изображены этапы истории страны: от гражданской войны до восстановления страны и первого полета человека в космос. Также на панно изображен герб города.

Благоустройство нового общественного пространства предусматривает также мощение из разноформатной плитки, установку современного уличного и декоративного освещения, малых архитектурных форм, городской мебели. Кроме того, будут проведены масштабные работы по озеленению - в честь 80-летнего юбилея города планируется высадка аллеи из 80 лип. В рамках разработки проекта была учтена космическая тематика – на площади при помощи точечно встроенных в покрытие светильников планируется создать эффект «звездного неба».

Благоустраиваемая территория будет связывать рекреационные и спортивные зоны Королева – Акуловский водоканал, площадь Победы, стадион «Вымпел» с территорией новых жилых домов вблизи РКК «Энергия». В целом, общественное пространство станет универсальным местом для отдыха: на площади можно будет кататься на роликах и скейтах, в то же время старшее поколение сможет отдыхать в сквере или в тени вновь образуемой аллеи.