РИАМО - 26 июн. Весной 2018 года в Москве появилось 330 тысяч новых деревьев и кустарников, более 2 тысяч дворов озеленили по выбору пользователей проекта «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2011 дворах высадили 135,6 тысячи саженцев, 99,6% из них – по результатам голосований в проекте «Активный гражданин». Дворы для дополнительного озеленения выбрали 283 137 человек», – сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Еще 51,5 тысячи деревьев и кустарников появились на территории 274 социальных учреждений, а на улицах, бульварах, в скверах и вдоль магистралей – 142,4 тысячи.

Озеленение города продолжится осенью – запланировано высадить свыше 208 тысяч растений. Как и в прошлые годы, основной объем озеленения придется на дворы — здесь появится более 130 тысяч саженцев. Еще 37 тысяч деревьев и кустарников высадят в ходе работ по комплексному благоустройству городских территорий.

Около объектов социальной сферы планируется высадить свыше семи тысяч кустарников. 25 тысяч растений заменят утраченные, а более 9 тысяч деревьев появятся на особо охраняемых природных территориях.

Всего с 2011 года в рамках городских программ в столице высадили более 5 миллионов деревьев и кустарников.