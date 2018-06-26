РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольске на Железнодорожной улице заделали яму у решетки ливневой канализации по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу, в которой сообщил о разрушении асфальтобетонного покрытия возле решетки ливневой канализации на улице Железнодорожная у дома №20. Он отметил, что глубина разрушения составляет более 7 сантиметров, и это может повлиять на безопасность дорожного движения.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги на улице Железнодорожная и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал замглавы по дорожному комплексу в горокруге Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.