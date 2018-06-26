РИАМО - 26 июн. Болельщики начали собираться возле большой спортивной арены «Лужники» в Москве, где в 17:00 начнется матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Франции и Дании, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Любители футбола облачились в одежду в цветах флагов своих стран. Датчан можно узнать по ярко-красным нарядам, болельщики сборной Франции оделись в синей гамме. С вувузелами и барабанами в руках они выходят из станции метро «Спортивная», распевая песни.

Возле стадиона «Лужники» также наблюдается большое число русских болельщиков, которые пришли посмотреть на знаменитую французскую сборную.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.