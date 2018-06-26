РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Подрядная организация планирует завершить капитальный ремонт в доме №209 по Октябрьскому проспекту городского округа Люберцы в конце июля 2018 года, сообщил депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско.

Парламентарий 25 июня проследил за ходом ремонтных работ в доме №209 по Октябрьскому проспекту в городском округе.

«В настоящее время там проводятся работы по ремонту фасада здания, которое было построено в 1955 году. На сегодняшний день выполнено около 45% всех планируемых работ в доме: покраска и оштукатуривание стен, замена водосточных звеньев, ремонт балконных плит, смена металлических козырьков. <…> Планируемый срок окончания ремонта – 31 июля 2018 года», – сказал Дениско.

По его словам, в городском округе Люберцы в 2018 году планируется капитально отремонтировать 119 многоквартирных домов. Генеральный подрядчик выполняемого ремонта – АО «ЛГЖТ».