РИАМО - 26 июн. Участники программы реновации жилищного фонда столицы единовременно узнают график переселения в новые дома до конца следующего года, сообщил журналистам во вторник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Все участники программы реновации узнают точный график переселения единовременно до конца 2019 года. Реновация проводится на всей территории Москвы. Очередность расселения зависит не от местоположения района, а от степени ветхости жилья, а также от наличия площадок для застройки», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что вопрос реновации является одним из приоритетных в работе правительства города. Финансирование программы на ближайшие годы составляет порядка 400 миллиардов рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что до конца года планируется переселить 10 тысяч жителей. Для этих целей до конца года запланировано ввести более 30 домов для переселения участников программы реновации из 43 пятиэтажек.

«В настоящее время более 230 стартовых площадок находится в активной фазе, больше 400 в разработке. У нас стоит задача переселить почти 1,5 миллиона человек по всем районам Москвы. Новые участки под размещение стартовых домов по программе реновации могут появиться в восьми округах столицы: в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном, Западном и Троицком округах столицы. Еще 14 участков предложили сами жители», – сказал Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу входит 5171 дом.