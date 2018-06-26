РИАМО – 26 июн. Федеральная налоговая служба зафиксировала снижение количества фирм-однодневок на территории РФ за последние годы, сейчас их насчитывается около 309 тысяч, сообщает Газета.ru.

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

«Я бы хотел также сообщить о такой важной цифре, которую мы зафиксировали, – это снижение количества «однодневок». Компании, которые, скажем так, занимались агрессивным налоговым планированием, – в 2016 году совместными усилиями с правоохранительными органами мы стали исключать их из реестра юридических лиц», – сказал Мишустин.

Он отметил, что ведомство в 2016 году зафиксировало около 1,6 миллиона подобных компаний в стране. На данный момент их насчитывается около 309 тысяч.

Фирмой-однодневкой ФНС считает юрлицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности.