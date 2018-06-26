РИАМО - 26 июн. Разбор конструкций заброшенного здания больницы в столичном районе Ховрино планируют начать осенью текущего года, сообщил журналистам во вторник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Как таковые работы там (на территории Ховринской больницы - ред.) начнутся не слишком скоро, а демонтаж конструкций начнется осенью этого года», - сказал Бочкарев.
Он подчеркнул, что данное здание не являлось Ховринской больницей, а лишь проектировалось под нее.
На месте Ховринской больницы планируется развитие общественно-жилой застройки.
Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. Позже городские власти приняли решение о сносе долгостроя.
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