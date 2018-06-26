РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Порядка 15,3 тысяч жителей Люберец в текущем году выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщил во вторник председатель спорткомитета Люберец Владимир Сурков.

«В Люберцах постоянно проходят централизованные выполнения норм ВФСК ГТО. За 2018 год на территории городского округа Люберцы выполнили нормы ГТО 15 346 человек. В 2014 году таких желающих было 3 567. Увеличение показателя практически в 5 раз произошло благодаря двум проектам: «Кубок ГТО» и «В школу с ГТО», – сказал Сурков.

Он напомнил, что 5 лет назад в России был принят закон о развитии и внедрении комплекса ГТО в стране. В 2015 году в Люберцах на улице Кирова, дом №53 создали центр тестирования, где каждый желающий мог зарегистрироваться, выполнить нормы ГТО и получить знаки.

«Сегодня мы продолжаем развитие внедрения комплекса ГТО в Люберцах. Мы запустили несколько проектов для этих целей. В 2016 году появился проект «Моя семья в ГТО», благодаря которому мы привлекли учащихся и их родителей всех наших 41 школ. В итоге более 7,5 тысяч детей и их родителей зарегистрировались на официальном сайте ГТО. Буквально через 4 месяца Люберцы заняли лидирующую позицию среди муниципальных образований Московской области по количеству зарегистрированных на сайте ГТО», – пояснил Сурков.

Он добавил, что в 2017 году в Люберцах запустили еще два проекта со школами «Кубок ГТО», благодаря ему учащиеся с 1 по 11 класс начали не только регистрироваться, но и выполнять нормативы. Более 10 тысяч детей выполнили нормативы за полгода в спортивных мероприятиях в школах и стадионах.

«Следом мы запустили проект для детских садов «В школу с ГТО». Из 3,5 тысяч детсадовцев выполнили нормативы более 900 детей 6-7 лет. Это первая ступень. К 1 сентября, когда они пойдут в школу, дети получат свои заслуженные знаки ГТО. За 11 лет школы каждый ученик может пройти 5 ступеней ГТО и получить 5 знаков», – отметил Сурков.

Он подчеркнул, что все проекты продолжат свою работу.

«На сегодняшний день на сайте ГТО зарегистрировались в общей сложности более 42 тысяч жителей городского округа Люберцы. Порядка 17 тысяч горожан уже выполнили нормативы и получат знаки разного достоинства: золото, серебро, бронза. Приказ о вручении золотых знаков ГТО подписывает министр спорта России, остальные – министр области», – пояснил Сурков.

Подробности о выполнении нормативов ГТО, расписание и любую консультацию по выполнению нормативов ГТО в Люберцах можно получить по телефону центра тестирования: 8(495)503-32-42.