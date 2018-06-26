РИАМО - 26 июн. Концертный зал в парке «Зарядье» в центре Москвы планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года, главной сложностью при строительстве филармонии является обеспечение качественной акустики в зале, сообщил журналистам во вторник руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«Заканчиваем мы в этом году, во втором полугодии, строительство филармонии в парке «Зарядье», это концертный зал. Ведутся завершающие работы. Это интересный и сложный объект, главная сложность - в обеспечении качественного звучания музыкальных инструментов в зале. Какое красивое здание мы бы ни построили, если его основная функция будет выполняться не очень эффективно, то удовольствие от нахождения будет не очень высокое», - сказал Бочкарев.

Он также отметил, что на этапе проектирования и строительства филармонии были привлечены разные эксперты, в том числе ведущая японская компания по настройке и проектированию звучания.

«Элементы отделки самого зала, который мы сейчас завершаем, были спроектированы и изготовлены в жестком соответствии с рекомендациями, чтобы наш зал был исключителен по звучанию. Сейчас ведутся строительные работы, монтаж некоторых элементов отделки, сложной механики зала с меняющимся ландшафтом внутри. Ведется подготовка к монтажу обслуживающих систем, планируем в ближайшее время подготовить объект к запуску», - заключил Бочкарев.

Парк «Зарядье» открылся во время празднования 870-летия столицы 9 сентября 2017 года. Здесь можно посмотреть на парящий мост, посетить научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал и медиацентр. В мае этого года в «Зарядье» начала работать ледяная пещера — художественная инсталляция из настоящего льда.

Площадь здания филармонии в «Зарядье» составит 25,2 тысячи квадратных метров. Под большим стеклянным куполом, украшенным прозрачной стеклянной «корой», разместятся два зала. Над акустикой концертного зала работали лучшие специалисты, среди которых один из самых известных инженеров акустического проектирования в мире - японец Ясухиса Тойота.