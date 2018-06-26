РИАМО – 26 июн. В центре Москвы автомобиль ГИБДД во вторник утром сбил велосипедиста на встречной полосе, передает во вторник Газета.ru.

«Инцидент произошел на пешеходном переходе Москворецкой набережной в районе Васильевского спуска. Велосипедист пытался перейти дорогу, спешившись. В этот момент в одну сторону движение было сильно затруднено, а в другую – полностью свободно. В тот момент, когда мужчина пересекал «свободную» половину набережной его сбила объезжавшая пробку по встречной полосе машина ГИБДД», – говорится в сообщении.

У полицейских был включена мигалка, кроме того, машина подавала звуковые сигналы. Полицейские ехали на большой скорости – от удара велосипедист отлетел примерно на 10 метров. Мужчина получил серьезные травмы и не мог подняться.

После наезда сотрудники ГИБДД вышли из машины, также на месте ЧП быстро собралась толпа людей. Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно.