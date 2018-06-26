РИАМО – 26 июн. Эстрадный певец Лев Лещенко выразил соболезнования в связи со смертью поэта Андрея Дементьева, он назвал его блистательным поэтом, который приносил новые ощущения поэзии, передает во вторник Газета.ru.

«Ушел наш большой друг, современник, блистательный поэт, который открыл для нас мир поэзии и литературы 1960—1970-х годов. Из нашего серого времени приносил яркие событийные моменты, новые ощущения поэзии и вообще жизни», — поделился Лещенко, назвав уход поэта большой утратой.

Он напомнил, что Дементьев был главным редактором «Юности» и открывал молодежную поэзию.

Андрей Дементьев скончался 26 июня в возрасте 89 лет. Он возглавлял литературный журнал «Юность» в 1981—1992 годах, который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим.

По словам жены поэта Анны Пугач, Дементьев хотел, чтобы его похоронили в Москве или Твери.