РИАМО - 26 июн. На территории Подмосковья на данный момент открыто порядка 500 сезонных кафе, что является рекордом за последние годы для региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В настоящее время на территории Подмосковья уже открылись более 500 сезонных кафе с общим количеством посадочных мест около 13,5 тысяч. Из них 80% открыты при стационарных предприятиях общественного питания. Фактически, речь идет о летних верандах стационарных ресторанов, баров и кафе. Остальные 20 % – это самостоятельные, отдельно стоящие сезонные летние кафе, расположенные в легких нестационарных конструкциях», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Лидером по количеству открывшихся летних кафе являются городские округа Подольск, Ступино, Химки, и Одинцовский муниципальный район.

Наиболее высокие цены зафиксированы в муниципалитетах, расположенных в непосредственной близости к Москве. Так, если в Серпуховском районе один человек может уложиться в 250 рублей, то в муниципальных образованиях, приближенных к столице, средний чек на практически тот же самый заказ уже превышает 1 тысячу рублей.