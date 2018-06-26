РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В микрорайоне Климовск Подольска на улице 8 Марта планируют отремонтировать более 5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (26 июня – ред.) в микрорайоне Климовск начинаются подготовительные работы по ремонту асфальтового покрытия на улице 8 Марта. В рамках ремонта будет уложено более 5 тысяч квадратных метров нового покрытия и установлен бортовой камень (в местах его отсутствия)», – говорится в сообщении.

Также на портале «Добродел» проходит сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, установить автобусный павильон, построить тротуар или пешеходный переход – выбирают сами жители.