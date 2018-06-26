РИАМО - 26 июн. С начала летнего сезона в Подмосковье урожай клубники составил более 200 тонн, в лидерах числится совхоз имени Ленина, в нем собрали около 100 тонн красных ягод, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году из-за обилия солнца клубника по размеру чуть меньше обычного, но очень сладкая и душистая. С начала сезона собрано более 200 тонн ягоды. По-прежнему лидирует совхоз имени Ленина – около 100 тонн. Хороший урожай и в хозяйствах других районов»,- отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Русская ягода» городского округа Луховицы собрала на сегодняшний день более 70 тонн, в коломенских хозяйствах «Непецино» и «Акатьевском» урожай составил более 10 тонн клубники.

По словам министра, в регионе выращивают несколько сортов клубники, самые популярные — это Корона и Полка.

«Эти сорта хорошо себя проявили в непростом подмосковном климате. Ягода сочная, вкусная, полезная. И, самое главное, практически через полтора-два часа она попадает уже на прилавок, а затем на стол», - добавил министр.

Цены на клубнику в этом году остались на уровне прошлогодних, примерно 300 рублей за килограмм, это чуть дороже, чем привозные ягоды. Но условия созревания в Подмосковье сложнее, отсюда выше и себестоимость, отметил Разин.

По его словам, на сегодняшний день в области восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на производстве рассады.

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