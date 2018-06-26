РИАМО - 26 июн. Кандидат на должность мэра Москвы от Монархической партии России Илья Баков подал документы в Мосгоризбирком, сообщил журналистам во вторник юридический консультант партии Оксана Новоселова.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

«Сегодня с утра были поданы документы на выдвижение (на пост мэра Москвы - ред.), комплект был полный, документы (Ильи Бакова – ред.) избирательной комиссией были приняты», - сказала Новоселова.

В свою очередь Баков изложил основные пункты своей программы о создании в Москве свободной экономической зоны «Немецкая слобода».

«Я выдвигаюсь на должность мэра Москвы с программой, которая подразумевает создание экономической зоны «Немецкая слобода», где должны жить, работать, отдыхать иностранные граждане», - отметил Баков.

Он добавил, что свободная экономическая зона в Москве привлечет богатых налогоплательщиков из других стран.

По его словам, суть создания вот такой экономической зоны в том, что постараться перенять успешный опыт таких юрисдикции как Дубаи, Гонког, Сингапур. Привлечь сюда и туристов, и бизнесменов, а также новых жителей, которые обособлено здесь будут жить, пользовались как гости столицы некоторыми преференциями и приносили общий доход.

«Немецкие слободы» - это экстерриториальные зоны поселения европейцев разных национальностей, которые были основаны в Москве и в других городах России в XVI-XVIII веках. Первая такая слобода в Москве появилась при Василии III, который завел при себе почетную стражу из наемных граждан из других стран и отвел им для поселения место между Полянкой и Якиманкой.