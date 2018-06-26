РИАМО - 26 июн. Новая государственная аптека полного цикла открылась в подмосковных Химках, она будет работать круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Химках, на улице Чапаева, 11, открылась новая государственная аптека полного цикла. В ней представлен широкий ассортимент лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения. Учреждение работает в круглосуточном режиме», - рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

В аптеке будут выдавать льготные лекарственные средства, также там будет осуществляться отпуск специализированных наркотических средств.

«Открытие аптечных организаций на территории Московской области является приоритетной задачей ведомства. За последние три года в регионе сформирована сеть государственных аптек, насчитывающая более 300 аптечных организаций. В этом году мы откроем в регионе еще более 20 аптек», - сообщил Марков.

В 2017 году на территории Подмосковья открылось в два раза больше аптек с комнатой хранения наркотических средств, чем годом ранее. Такая мера позволила исключить случаи перебоев в обеспечении пациентов, имеющих смертельное заболевание.