РИАМО - 26 июн. Около 3 тысяч открыток отправили из отделения «Почты России» на Никольской улице в столице с начала чемпионата мира по футболу, всего продажи там выросли в 10 раз за это время, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Продажи в отделении «Почты России» на Никольской улице в Москве с начала проведения чемпионата мира по футболу FIFA в России выросли в 10 раз. За первую неделю проведения чемпионата из отделения 109012 было отправлено уже около 3 тысяч открыток», – говорится в сообщении.

Наибольшим спросом в почтовом отделении пользуется продукция с символикой чемпионата. Кроме почтовых карточек и марок с символикой чемпионата иностранцы охотно покупают открытки с видами Москвы и русскими мотивами. Также в отделении на Никольской улице, дом 7 находится штемпель специального гашения с переводной датой, который будет действовать только во время проведения мундиаля.

«Невозможно сказать, болельщиков из каких стран больше или меньше. Открытки хотят отправить все без исключения. Есть одна закономерность: если играет Бразилия – значит вечером будут они, на следующий день – португальцы. До этого было много болельщиков из Польши. Всегда много жителей Поднебесной», – сказала оператор второго класса отделения почтовой связи 109012 Ирина Неверова.

А отделение «Почты России», расположенное в Международном вещательном центре в «Крокус Экспо», посещают в основном журналисты, операторы, технические сотрудники телекомпаний со всего мира. Здесь, как и в отделении почтовой связи на Никольской улице, особой популярностью пользуются марки, конверты, сувениры с логотипом чемпионата мира и матрешки.

Филателистическую продукцию здесь также можно погасить памятным штемпелем. Всего с момента открытия пункта почтовой связи специалисты Международного вещательного центра подписали и отправили на родину более 1 тысячи почтовых карточек.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис. Мундиаль завершится 15 июля.