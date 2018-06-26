РИАМО - 26 июн. В разных районах Москвы до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть объектов здравоохранения, сообщил журналистам во вторник глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

«Во втором полугодии 2018 года запланирован ввод шести объектов здравоохранения. <…> Речь идет о трех амбулаторно-поликлинических учреждениях: детская поликлиника №71 в Марфине на 320 посещений в смену, детско-взрослая поликлиника на Ленинградском проспекте на 750 посещений в смену; женская консультация родильного дома № 20 на 530 посещений», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что также будет проведена реконструкция с надстройкой и пристройкой здания патологоанатомического корпуса для ГКБ №50 и введены в эксплуатацию две подстанции скорой медицинской помощи в Даниловском районе и поселке Некрасовка.

«Завершено строительство первого корпуса медкластера в Сколково. Кроме этого, была введена подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в районе Царицыно на юге Москвы», - заключил Бочкарев.

По его словам, с начала года введены в эксплуатацию два дошкольных образовательных учреждения (ДОУ) на 650 мест в районах Некрасовка и Южное Бутово. До конца 2018 года запланирован ввод в эксплуатацию еще 21 объекта образования: 12 ДОУ более чем 2,5 тысячи мест, пяти школ на порядка 3,6 тысячи мест и четырех пристроек на почти 1,4 тысячи мест.

В первом полугодии была введена вторая очередь театра Et Cetera под руководством Калягина - входная группа и театральная часть общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров.

«Во втором полугодии будет введен концертный зал филармонической музыки в парке «Зарядье», где уже в июле пройдет урбанистический форум. Кроме этого, будут введены три культурно-досуговых учреждения: детская музыкальная школа в районе Вешняки; центр культуры и искусств «Щукино»; дом культуры в поселке Киевский в ТиНАО», - перечислил Бочкарев.