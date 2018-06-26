РИАМО - 26 июн. Восемь станций и порядка 17 километров линий Московского метрополитена ввели в эксплуатацию с начала текущего года, сообщил журналистам во вторник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В первом полугодии 2018 года введены в эксплуатацию 16,72 километра линий и 8 станций», - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что построена и запущена Большая кольцевая линия (БКЛ) от станции «Деловой центр» до станции «Петровский Парк»: 10,5 километров и пять станций, включая «ЦСКА», «Хорошевская», Шелепиха».

По словам руководителя департамента, также был введен в эксплуатацию участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская» - это 6,2 километра и три станции, включая «Окружную» и «Верхние Лихоборы»; в том числе и электродепо «Лихоборы».

«Двадцать первого июня был произведен технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка»: протяженность участка – 15,3 километра, включая семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», - сказал Бочкарев.