РИАМО - 26 июн. Почти 26 километров новых дорог ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2018 года, всего в текущем году в городе планируют построить 94,5 километра дорожного полотна, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«С начала 2018 года введено в эксплуатацию дорог общей протяженностью 25,7 километра, 18 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что среди построенных объектов наибольшее значение имеют эстакада через Варшавское шоссе на улицу Маршала Савицкого и разворотная эстакада на Рязанском проспекте.

«Всего до конца 2018 года планируется построить 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений, 15 внеуличных пешеходных переходов», - отметил Бочкарев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что среди приоритетных объектов дорожного строительства в этом году - участок Северо-Западной хорды, дорога Солнцево - Бутово - Видное (участок от Боровского до Калужского шоссе, участок от Киевского до Калужского шоссе), а также участки Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе, от Щелковского до Открытого шоссе, от шоссе Энтузиастов до МКАД.