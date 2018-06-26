РИАМО - 26 июн. Всероссийский конкурс «Поэзия Победы», организованный Музеем Победы, получил имя поэта Андрея Дементьева, который возглавлял жюри творческого состязания, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался во вторник в Москве на 90-м году жизни.

«Музей Победы скорбит вместе со всей страной. Это большая утрата для культурного мира. Мы посвятим наш конкурс «Поэзия Победы» памяти председателя его жюри Андрея Дементьева», – сказал директор культурного учреждения Александр Школьник.

По итогам проведения конкурса будет издан сборник лучших стихов в память о поэте. Музей планирует сделать творческий конкурс поэтов имени Андрея Дементьева ежегодным.

Конкурс «Поэзия Победы» открылся в Международный день поэзии, 21 марта. В состязании участвуют ученики средней и старшей школы, а также молодежь от 18 до 25 лет.

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.