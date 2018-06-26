РИАМО - 26 июн. В прошедшие выходные медики в Подмосковье зафиксировали первые обращения пациентов, испытывающих недомогание из-за жаркой погоды, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«За выходные обратились три человека с перегревом, были жалобы на плохое самочувствие. Подобные обращения поступили впервые с начала летней жары», - сказал собеседник агентства.

Минувшие выходные в Московском регионе стали одними из самых жарких с начала года. После похолодания вечером в воскресенье воздух снова начал прогреваться и, по прогнозу синоптиков, уже в этот четверг столбики термометров достигнут 30-градусной отметки.

Ранее научный сотрудник кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский сообщил, что при жаркой погоде с периодическими дождями в Московском регионе будет неуклонно увеличиваться количество комаров. Сухая погода, наоборот, приведет к сокращению численности этих насекомых.